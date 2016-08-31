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31.08.2016
Полтора года и штраф: в Перми приговорили лжечекиста

Вступил в законную силу приговор Орджоникидзевского районного суда Пермского края, вынесенный в июле мужчине, совершавшим мошеннические действия под видом сотрудника Федеральной службы безопасности.

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Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального УФСБ, некто Нуралиев В.И., представившись чекистом, предложил гражданке О. провести расследование гибели ее супруга — за небольшую плату в размере 205 тысяч рублей.

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Когда женщина поняла, что «секретный товарищ» попросту имитирует следственные действия, то обратилась за помощью к настоящим сотрудникам компетентных органов. Очередная передача денег мошеннику происходила под контролем видеокамеры и оперативной бригады.

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Весной преступник был взят с поличным — с 60 тысячами меченых рублей, а летом суд признал его виновным в деянии, предусмотренном частью 3 статьи 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей.

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