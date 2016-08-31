Программе капремонта в Прикамье вынесен приговор

Депутат Законодательного собрания Илья Шулькин, автор проекта «Реальное ЖКХ», и Ассоциация содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт» 30 августа 2016 года оценили промежуточные итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. От «Пермского стандарта» в пресс-конференци и принимали участие его глава Александр Зотин, председатель правления ТСЖ «Комсомольский проспект 87» Александр Труфанов и юрист общественного объединения Виталий Степанов.

Все четверо в течение достаточно долгого времени добиваются отмены программы капремонта, но только лишь в ее существующем, неработающем виде. По словам Ильи Шулькина, он отнюдь не против программы как таковой, но пока она — нежизнеспособна, и никак не способствует реализации закона о капремонте:

«Я и ряд моих коллег считаем, что программа не соответствует закону по своему содержанию, — сказал депутат, который последовательно критиковал программу в стенах Законодательного Собрания еще на стадии ее принятия, — Мы также считаем, что программа финансово не обеспечена ни с точки зрения норматива, который сейчас есть, ни с точки зрения полноты сборов на эту программу. Кроме того, программа не соответствует подобным документам по своей форме. Потому что она составлена таким образом, что ни один из собственников не может определить, какой вид работ, в какие сроки будут проводиться, на какую сумму, кем, и когда это все закончится. Это создает непреодолимые трудности для собственников при защите их прав».

В свою очередь, представители «Пермского стандарта», считая, что при реализации программы капремонта допущено множество нарушений, доказывали свою правоту в судах. В том числе, краевом и Верховном.

«В феврале этого года процесс по отмене региональной программы капремонта был инициирован в краевом суде, — рассказал Виталий Степанов. — И вот с февраля по август он продолжается. Он еще не окончен. Мы прошли две инстанции: Пермский краевой суд и апелляционную в Верховном суде. 24 августа Верховный суд отказал нам в отмене программы капитального ремонта полностью. Но, несмотря на проигрыш, мы намерены и дальше добиваться в суде отмены действующей программы капремонта. Для этого будет подана надзорная жалоба, и подготовлено самостоятельное обращение в Конституционный суд РФ».

По словам председателя правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александра Зотина, программой капитального ремонта в ее нынешнем неработающем виде власти Прикамья заложили мину под краевую казну:

«Ждем коммунальной катастрофы. А она затронет и бюджет Пермского края, поскольку он несет субсидиарную ответственность вместе с фондом капремонта. Ведь собирать надо, условно говоря, по 2 млрд рублей в год. А собирается всего 600 миллионов. И эта разница будет накапливаться год за годом, а к финалу исполнения программы, через три десятка лет, ее дефицит будет равен размеру краевого бюджета. Если дефицит уже в 15 процентов, то бюджет считается банкротным, а здесь ситуация будет просто безнадежная. Поэтому прикамская программа капитального ремонта — как бомба, заложенная под устойчивость экономической системы всего субъекта Федерации».

Сообщил о своем отрицательном опыте и Александр Труфанов:

«Наш дом 1929 года постройки и, когда вышла программа по капремонту, мы умышленно остались в общем котле. Нам просто не накопить сумму, чтобы отремонтировать дом полностью. Но прошло время, и мы увидели, что никаких подвижек по нашему дому не наблюдается. В феврале мы подали в суд, но власти приняли муниципальную программу, в которой наших домов по адресу Комсомольский проспект, 87 и 77, — нет. Судья спрашивает, почему этих домов нет в краткосрочной муниципальной программе. «Доработаем, техническая ошибка», — ответили чиновники. Но август 2016 года уже заканчивается, а нашего дома в списке как не было, так и нет. Полагаю, эта программа однозначно невыполнима. Оператор просто не сможет ее реализовать».

Даже по тем домам, что все-таки ремонтируются, существует масса вопросов. И прежде всего, почему так дорого? По словам представителей «Пермского стандарта», они тоже занимаются ремонтом, но почему-то одни и те же работы у муниципалов и у ТСЖ, входящих в ассоциацию, разнятся по стоимости. Последние считают каждую свою копейку, и поэтому убеждают подрядчиков сбросить цену. А чиновники тратят чужое, поэтому и не заботятся об экономии. Если, конечно, за такими государственными закупками не стоит коррупция. И в этом тоже, по мнению спикеров пресс-конференци и, приговор программы капитального ремонта в Пермском крае — в том виде, в каком ее насадили и внедрили сверху, с ул. Куйбышева, 14.