Рейсовый автобус вспыхнул в Перми на пути в Краснокамск

Вечером 30 августа 2016 года в Перми в районе Красавинского моста через Каму загорелся рейсовый междугородний автобус.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, произошло это около 21:00 возле придорожного отеля «Солнечная Аджария». В этот момент транспортное средство стояло в огромной пробке, препятствовавшей нормальному проезду автомобилистов с левого берега реки на правый.

Предположительно, пожар был вызван неисправностью в электропроводе. Шофер среагировал на него достаточно оперативно и успел эвакуировать людей из салона, но с тушением пламени справиться не смог. Оказалось, что автобус маршрута №529 вышел на линию без огнетушителя.