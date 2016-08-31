Руководитель приемной президента в Пермском крае покинул свою должность

Заведующий приемной Президента РФ в Пермском крае Олег Хараськин уволен и переходит на новую должность.

Об этом «МВ» сообщили собственные источники. Сам Олег Хараськин подтвердил эту информацию. Он отказался назвать должность, которую он займет после увольнения, пояснив, что речь идет не столько о карьерном росте, сколько о «движении по горизонтали».

Напомним, сегодня в Пермь приезжает полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич. Связь своего увольнения с визитом полпреда Олег Хараськин не подтвердил.

Это кадровое решение принял назначенный в мае этого года Главным федеральным инспектором Игорь Цветков. Исполнять обязанности руководителя приемной будет Андрей Курбатский.

Олег Хараськин был назначен на должность руководителя приемной Президента РФ в Пермском крае в апреле 2011 года. До назначения на на этот пост работал главой Чернушинского района, министром сельского хозяйства Пермского края и заместителем генерального директора ЗАО «Уралгазсервис».