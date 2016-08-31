Вышиб за перекресток: в Перми столкнулись пассажирские автобусы

Ранним утром 31 августа в Перми на оживленном перекрестке улиц Стахановской и Карпинского в Индустриальном районе на правой полосе по направлению к улице Мира столкнулись два пассажирских автобуса.

По данным портала «В курсе.ру», в стоявшую на светофоре зеленую машину маршрута №5 сзади на полном ходу въехал желтый «шестьдесят шестой». В результате, первый автобус улетел за перекресток и не врезался куда-либо лишь по счастливой случайности, а второй через ограждение выскочил на тротуар и снес дорожный указатель с названием улицы Карпинского.

При этом пассажиров в салонах не было, поскольку оба транспортных средства следовали в автопарк, так что ДТП обошлось без безвинно пострадавших. Но не исключено, что какие-то травмы получили шоферы.