Полпред Михаил Бабич поздравил пермских кадет с Днем знаний

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 1 сентября побывал в селе Усть-Качка, где принял участие в торжественной линейке Пермского кадетского корпуса и поздравил его воспитанников с Днем знаний.

«Приятно видеть, как преобразился кадетский корпус за последние годы, — обратился полномочный представитель президента к кадетам. — Появляются самые лучшие образовательные методики и современная материально-техническая база, проводится большая профориентационная работа. Все это нацелено на то, чтобы наши кадеты получали самое передовое образование. И, что очень важно, росли и воспитывались настоящими патриотами своей страны».

Кроме того, полпред Бабич подчеркнул, что Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Федора Кузьмина является одним из лучших кадетских образовательных учреждений России. «Мы этим очень гордимся и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы корпус развивался, а ребята имели возможность поступать в лучшие вузы страны», — отметил он. Также кадет поздравили глава региона, руководители прикамских главков силовых ведомств, их ветераны и Герой России Сергей Яшкин.

410 воспитанников начали здесь сегодня новый учебный год: на 50 человек больше, чем в 2015-м. 149 ребят поступили нынче — при конкурсе 5,3 претендента на одно место, притом что год назад было 4. 13 новичков — из других регионов округа. Более четверти всех кадет корпуса — дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также сироты и оставшиеся без попечения родителей. Между прочим, 39 выпускников ПКК ПФО прошлого учебного года из 47 поступили в вузы, а 25 из них — в высшие учебные заведения силовой направленности.

Кроме того, Михаил Бабич осмотрел недавно введенные в эксплуатацию и строящиеся объекты кадетского корпуса. Побывал в новом ФОКе с бассейном и теннисным залом, на стадионе, в Доме единоборств, в спальном корпусе, на площадке, отведенной под новый учебный корпус, который планируется сдать следующим летом.

Также на территории ПКК должны появиться крытая хоккейная коробка, гимнастический городок, тренировочный комплекс с общевойсковой полосой препятствий, автокорт и площадка для тренинга по тактической, инженерной подготовке и основам выживания. Финансировать это строительство будет Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

«В кадетском корпусе должны учиться дети, у которых нет возможности получить качественное образование, учиться по самым современным методикам, жить в комфортных условиях, заниматься спортом. — сказал напоследок полпред президента. — Я говорю про воспитанников детских домов, ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы сейчас подтягиваем эту работу для того, чтобы дать детям шанс получить путевку в жизнь».