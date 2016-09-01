Дмитрий Скриванов: «Медицинские страховые компании — это лишнее звено»

Депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Скриванов 31 августа принял участие в расширенном аппаратном совещании в медсанчасти №9.

Одной из основных тем совещания с врачами и руководством больницы стала работа страховых компаний. Общее мнение выразил Дмитрий Скриванов: они являются «лишним звеном» на пути денег от налогоплательщиков к пациенту.

— Как депутат я уверен, что на федеральном уровне необходимо изменить суть работы фонда обязательного медицинского страхования. Сегодня два процента финансирования отрасли (а по стране это сотни миллионов рублей!) идет на содержание медстраховых компаний. Зачем они нужны, никто внятно объяснить не может. По сути, это просто ненужная прослойка на пути денег от налогоплательщиков к пациенту. В первую очередь необходимо разобраться с «финансовой вольницей» страховщиков. Например, Пермский краевой ФОМС положил на депозит 100 миллионов рублей нашего здравоохранения не в банки, контролируемые государством, а в какой-то невнятный банк в соседнем регионе. Через два месяца этот банк лопнул, и наши деньги просто пропали. Наверное, прокуратура разберется с этой проблемой, но деньги-то ушли. Считаю, что депутаты тоже должны взять этот вопрос на контроль.

— Зачем они нужны, никто внятно объяснить не может. По сути, это просто ненужная прослойка на пути денег от налогоплательщиков к пациенту

Платные услуги, как выяснилось, тоже не приносят больницам денег:

—Раньше все лечение по полису было бесплатным. А сейчас, например, в стоматологии, если пациент делает платную пломбу, то должен оплатить и услугу по лечению. Это плохо и для людей, и для больницы, которая потеряла из-за этого пациентов, — рассказала один из врачей медсанчасти.

По мнению Дмитрия Скриванова, это не что иное как попытка скрыть дефицит программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

— В Законодательном собрании мы часто обсуждаем вопросы, связанные с медициной. Могу констатировать: в отрасли здравоохранения не хватает средств. Частные инвестиции в эту сферу не пришли — ни со стороны пациентов, ни со стороны бизнеса. В итоге мы имеем дефицит, который пытаемся закрыть за счет оптимизации, что в итоге приводит к ухудшению качества медицинской услуги. Как депутат, я лоббирую и буду лоббировать те федеральные программы, которые помогут привлечь средства в сферу здравоохранения в Пермском крае.