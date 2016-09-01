«Мотовилихинские заводы» влились в новый холдинг

В составе госкорпорации «Ростех» сформирован новый холдинг, в задачи которого будет входить разработка и серийное производство «Смерчей» — реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Информация об этом опубликована на сайте «Новости ВПК». В материале ресурса указано, что головной компанией холдинга определено тульское АО НПО «СПЛАВ», и туда же вошли ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Новосибирский завод искусственного волокна» и АО «Брянский химический завод».

«Ключевые компетенции холдинга сформированы многолетней практикой разработки и производства средств вооруженной борьбы и определяются сложившейся специализацией входящих в него предприятий и организаций», — объясняет издание причины создания новой оборонной кооперации.

Напомним, НПО «СПЛАВ» разрабатывает РСЗО с конца 50-х годов прошлого века, а «Мотовилихинские заводы» их выпускают. В последнее время спрос на это вооружение возрос в разы, в том числе и со стороны зарубежных заказчиков.