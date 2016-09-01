Пермские «Макдоналдсы» станут казахскими

Пермские рестораны быстрого питания «Макдоналдс», как и аналогичные заведения общепита еще в 12 регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, переходят под контроль Кайрата Боранбаева, одного из богатейших бизнесменов Казахстана, чья дочь — замужем за внуком президента страны Нурсултана Назарбаева.

По информации РБК, именно он купил 99,99% в уставном капитале московского ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), и сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой. Как раз «СПП» и владеет франшизой «Макдоналдса» в Пермском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Коми, Марий Эл, Чувашия, а также в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской и Кировской областях.

Сам Боранбаев уже три года развивает франшизу «Макдоналдса» в своей стране и в Белоруссии. По оценке издания, новое приобретение обошлось ему в 6 млрд рублей, что равно величине уставного капитала «СПП». Добавим, что предприниматель близок к «Газпрому» и ранее возглавлял совместное предприятие «КазРосГаз».