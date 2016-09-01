Правительство Пермского края покинула глава минздрава

Вице-премьер правительства Пермского края — министр здравоохранения Ольга Ковтун написала заявление об уходе с обоих постов.

Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Ольга Ковтун уволилась по собственному желанию.

Напомним, о том, что министр здравоохранения покидает Пермский край, «МВ» сообщало вчера. Вероятнее всего, руководить региональным минздравом с приставкой и.о. будет действующий замминистра Вадим Плотников.

В последнее время Ольга Ковтун находилась в отпуске в Германии, из которого не предполагала возвращаться. По данным собеседников «МВ», теперь уже бывшая чиновница будет курировать деятельность медицинского кластера в Екатеринбурге.

Ольга Ковтун была назначена вице-премьером краевого правительства по социальным вопросам в январе 2015 года. В июле после увольнения Анастасии Крутень зампред лично возглавила пермский минздрав. В последний год Ольга Ковтун подвергалась активной критике со стороны депутатов Законодательного собрания, региональных отделений партии «Справедливая Россия» и ОНФ.