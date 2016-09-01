Прикамская «СемьЯ» попалась на «левой» горбуше

1,2 центнера опасной свежемороженой горбуши выявлено при проверке ООО «Новая СемьЯ», работающего в Березниках, а также Лысьвенском и Соликамском районах Пермского края.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе прикамского управления Россельхознадзора проверка была плановой, и тем не менее на указанную рыбу торгующая организация не смогла предоставить данные о производителе, дате выработки и сроке годности. А это является нарушением пункта 2 статьи 3 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Обнаруженная партия горбуши была снята с оборота и утилизирована, о чем составлен соответствующий акт. Кроме того, в отношении должностного лица ООО «Новая СемьЯ» подготовлены административные материалы по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.