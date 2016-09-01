Прокуратура уличила власти Прикамья в неэффективном управлении

Прокуратура Прикамья подвела итоги проверки, проведенной в АО «Пермский свинокомплекс» в связи с многочисленными обращениями граждан о неблагоприятной ситуации на предприятии, спровоцировавшей социальную напряженность в поселке Майский Краснокамского района.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе надзорного органа, контрольное мероприятие выявило факты неэффективного управления государственной собственностью властями региона. Бюджетные субсидии, регулярно перечисляемые акционерному обществу, принципиального улучшения положения не повлекли.

Причем в казну края ни разу не поступали какие-либо дивиденды от такой поддержки. Все то время, что 100-процентный пакет акции свинокомплекса принадлежит субъекту Федерации, финансовый результат деятельности предприятия сохранялся отрицательным.

Более того, в прокуратуре отметили, что правительство Прикамья до сих пор не проводило мероприятий, направленных на приращение этого имущества и повышение эффективности управления и распоряжения им. Зато найдены нарушения законодательства со стороны краевого минсельхоза.

Они, в частности, допускались при согласовании министерством сделок долгосрочной аренды имущественного комплекса предприятия и купли-продажи свинопоголовья с ООО «Свинокомплекс Пермский», являющегося 100-процентной «дочкой» омского ЗАО «ГК Синергия».

Кроме того, выявлены факты ненадлежащего исполнения заключенных договоров. Учитывая все это, прокуратура края потребовала от главы Прикамья принять конкретные меры, направленные на повышение эффективности управления госимуществом.