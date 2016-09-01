Сборная России победила боснийцев на пермском паркете

Матч квалификационного турнира чемпионата Европы по баскетболу-2017 завершился победой российской команды со счетом 83:54.

Встреча сборных России и Боснии и Герцеговины проходила в пермском УДС «Молот» при полных трибунах. Первая двадцатиминутка завершилась со счетом 19:20 в пользу гостей, вторую четверть команды закончили вничью — 15:15.

Захватить поле россиянам удалось только во второй половине игры, и для боснийцев матч закончился поражением с разгромным счетом.

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поблагодарил пермских болельщиков за «сумасшедшую» атмосферу на трибунах, несмотря на то, что их поддержка мешала команде:

— Атмосфера была сумасшедшая, и огромное спасибо болельщикам! Хотя в первой половине их поддержка нам слегка мешала, — заявил Сергей Базаревич. — Очень хотелось хорошо сыграть. Но мы не реализовали большое количество свободных бросков, которые во всех товарищеских играх не мазали. Из-за этого и играли не совсем в том темпе, в который должны играть. А во второй половине стали отбиваться, увеличили темп игры, и соперник либо оказался к этому не готов, либо не выдержал давления. Может быть, получилось даже к лучшему. Ведь если бы мы уверенно повели с самого начала, могли расслабиться и потерять концентрацию. Но после такой первой половины продолжали давить до конца и добились большой разницы в счете».

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября с командой Швеции.