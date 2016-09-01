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01.09.2016
В Перми покончил с собой сын прокурора

Тело старшеклассника нашли сегодня на балконе в квартире его бабушки.

Теплых6
Фото: «В курсе.ру»

Как сообщает портал «В курсе.ру», юноша был сыном прокурора одного из районов города.

Он якобы учился в Европе, а каникулы проводил в Перми. Рядом с его телом найдено оружие и кальян. Следователям предстоит восстановить обстоятельства случившегося, а также выяснить, был это несчастный случай, или суицид.

По странице погибшего ВКонтакте видно, что он увлекался холодным и огнестрельным оружием, и его всерьез интересовала тема службы в армии.

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