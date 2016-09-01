В Перми разработают регламент возврата денег, уплаченных в Фонд капремонта

Порядок возврата денег собственникам жилья, исключенного из программы капремонта Пермского края, пропишут в отдельном нормативном акте.

Об этом говорится в ответе краевого министерства строительства и ЖКХ, поступившем на запрос депутата Законодательного Собрания Ильи Шулькина (копия документа имеется в распоряжении редакции).

Напомним, речь в депутатском запросе шла о 529 домах, которые были исключены из краевой программы капремонта в начале июня этого года на том основании, что они признаны аварийными, или их износ составил более 70%. Фактически дома были включены в программу капремонта необоснованно, но жителям все равно пришлось вносить платежи в краевой Фонд капительного ремонта на протяжении почти двух лет — вплоть до вмешательства надзорных органов. При этом замруководителя Фонда Игорь Суетин заявлял, что оснований возвращать эти деньги собственникам нет.

В ответе министерства Илье Шулькину говорится о том, что общие положения, определяющие механизм возврата средств, уплаченных в Фонд, определены краевым законом о системе капремонта, но для определения конкретного механизма требуется принятие отдельного нормативного акта:

«В целях конкретизации порядка и сроков возврата денежных средств собственникам в настоящее время прорабатывается возможность принятия нормативного правового акта Пермского края, регламентирующего возврат денежных средств собственникам помещений в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы капитального ремонта».

При этом в документе не обозначены сроки принятия нормативного акта и возвращения денег.

Депутат Законодательного Собрания Илья Шулькин в беседе с корреспондентом «МВ» заявил, что его ответ министерства не устроил:

— Меня бы устроил только один вариант ответа: «Деньги будут возвращены в такой-то срок». Фонд сейчас напоролся на то, о чем депутаты говорили еще на этапе принятия программы капремонта: при выпадении из программы домов, заведомо неправомерно туда включенных, деньги придется возвращать. Они уверяли, что дома выпадать не будут. Прошло два года — и пришлось исключать, прокуратура заставила. Рано или поздно они, конечно, деньги вернут. Но то, что сегодня эти средства зависли в Фонде и обесцениваются — это же никто не пересчитает.