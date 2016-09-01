В Пермском крае для учеников открыли свои двери 788 школ

В этом году 1 сентября в Пермском крае школы открыли свои двери для 294 тысяч детей, из которых 34 тысячи сядут за парты впервые.

Торжественные «линейки» прошли в 788 школах по всему Пермскому краю. Праздник, посвященный Дню знаний, состоялся и в Конзаводской средней школе поселка Ферма. Поздравить учителей, детей и их родителей приехали депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Скриванов и глава администрации Пермского района Владимир Цветов.

— Мы очень ждали 1 сентября, готовились. Это замечательный праздник! Я очень рада, что мой ребенок пошел в эту школу, ведь здесь хорошие учителя, выпускники хорошо сдают экзамены, — поделилась впечатлениями мама первоклассницы Алина Кашина.

Но у Конзаводской средней школы есть одна, но большая, и, к сожалению, типичная для Пермского края проблема: дети в ней учатся в две смены. По словам директора школы Людмилы Караваевой, учебное заведение рассчитано на 420 посадочных мест, а в школе учится 702 человека:

— Места, конечно же, не хватает. Нам нужна новая, замечательная, самая лучшая школа в Пермском крае! Мы очень надеемся, что строительство новой школы начнется в ближайшее время, — рассказала Людмила Караваева.

Депутат Дмитрий Скриванов заявил, что проблема, с которой столкнулись в Ферме, — системная:

— Когда мы с коллегами в Законодательном собрании обсуждали вопросы образования, финансирования программ поддержки образовательных учреждений, я всегда выступал «за» развитие этой отрасли. Особенно в отношении сельских школ: а мой депутатский округ — сельский. И где возможно, я старался сохранить школы на селе. Порой приходилось делать это в жесткой форме. Но до сих пор уверен: школам в глубинке нужен особый подход. Мы постепенно решаем вопрос с детскими садами, но скоро все эти дети пойдут в школы, мест в которых уже недостаточно. Поэтому, конечно, нам надо строить новые школы, — считает депутат.