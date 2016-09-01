Юным кунгурякам не было равных на международном турнире ЮИД (фоторепортаж)

Юные инспекторы дорожного движения из школы №1 города Кунгур Пермского края уверенно победили на 16-м республиканском слете ЮИД среди государств СНГ, прошедшем в августе в Казахстане.

Как рассказали «МВ» в отделе пропаганды УГИБДД регионального ГУ МВД, российская команда взяла «золото» в международном формате этих соревнований впервые за 12 лет. На втором месте — хозяева состязаний, на третьем — представители Киргизии.

Дружеское противоборство шло по восьми номинациям. В частности, по знанию правил дорожного движения, управлению велосипедом, оказанию первой помощи пострадавшим, творческой программе. На сцене, а также в фигурном вождении двухколесной машины кунгурякам вообще не было равных.

А в День знаний сотрудники прикамского полицейского главка специально приехали в школу №1 на торжественную линейку, чтобы поздравить команду ЮИД «Территория Безопасности» и с 1 сентября, и с победой в Алматы. Ребятам вручены благодарности и ценные подарки.