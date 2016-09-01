За капремонт коридора этажа администрации края дают 1,8 млн рублей

Управление по эксплуатации административных зданий Пермского края объявило электронный аукцион на работы по капитальному ремонту коридора четвертого этажа здания администрации региона по улице Куйбышева, 14.
В названии тендера, впрочем, строение фигурирует как объект культурного наследия регионального значения «Администрация области и культурно-деловой центр», а значит, подряд имеет все соответствующие обременения. В частности, двухмесячный срок на его исполнение будет отсчитываться от даты получения письменного разрешения министерства культуры.
Стартовая максимальная стоимость тендера — более 1,8 млн рублей из краевого бюджета, торги предполагается провести 15 сентября. Техническое задание к электронному аукциону ничего особенного не содержит. Среди обычных работ по капремонту — замена 20 дверей: 19 кабинетных однопольных и одной двупольной, очевидно, в конференц-зал.