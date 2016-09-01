За услугу «Т Плюс» чиновники готовы причинить бюджету ущерб в 130 млн рублей

Пермское УФАС РФ вмешалось в ситуацию, сложившуюся из-за действий департамента ЖКХ администрации краевого центра.

Напомним, в мэрии решили с 1 сентября вывести из схемы теплоснабжения города котельную тепловой станции «Кондратово» и переключить микрорайон Парковый Дзержинского района на котельную «Заостровка», принадлежащую ПАО «Т Плюс».

Антимонопольное ведомство направило чиновникам предупреждение по факту препятствования деятельности ООО ТС «Кондратово», поскольку усмотрело в этом признаки нарушения части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции». До 10 ноября 2016 года департамент обязан устранить препоны в работе тепловой станции.

Причем, по мнению УФАС, даже с точки зрения здравого смысла положение более чем странное. Ведь тариф на тепло у ООО ТС «Кондратово» — один из самых низких в Перми, а у Пермской сетевой компании ПАО «Т Плюс» он гораздо выше. Получается, мэрия заставит население платить больше без какой-либо альтернативы.

Кроме того, в случае запланированного департаментом вывода кондратовской котельной из эксплуатации, владельцы тепловой станции вправе потребовать и потребуют компенсацию в размере около 130 млн рублей. И затраты эти лягут на городской бюджет, вследствие чего городской казне будет нанесен существенный ущерб.