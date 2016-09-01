Житель Прикамья был ранен в сражении из-за травы

Застав на своем участке поля постороннего косаря, 56-летний житель Октябрьского района Пермского края бросился на травяного вора с кулаками.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального ГУ МВД, владелец покоса защищал свою собственность с таким усердием, что нанес оппоненту травмы, позже оцененные экспертизой как тяжкий вред здоровью. Причем причиненный умышленно.

39-летнего пострадавшего вызванная скорая помощь увезла в больницу, а затем медработники сообщили о случившемся криминальном эпизоде в дежурную часть районного ОМВД. В результате, несдержанный мужчина помещен в изолятор временного содержания и может получить реальный срок.