18 млн рублей похитил пермяк у научных организаций

К пяти годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей приговорен пермяк, на протяжении нескольких лет совершавший мошеннические действия в отношении научных организаций, размещавших госзаказ.

При этом, как сообщает портал «В курсе.ру», в своей некриминальной части жизни мужчина возглавлял добровольную народную дружину одного из пермских районов и защищал закон.

Еще в 2012 году он создал общество с ограниченной ответственностью, единственной задачей которого было участие в различных тендерах. Повезло с первого раза: удалось получить 13 млн рублей аванса у физиков-ядерщиков.

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» из госкорпорации «Росатом» разместил заказ на поставку спецоборудования стоимостью в 32,5 млн рублей.

А выиграла аукцион подставная компания мошенника, весьма далекого от синхрофазотронов, холодного синтеза и прочих бозонов Хиггса. И не просто победила, но получила 40-процентный аванс.

Закупить нужную специфическую аппаратуру лже-поставщик не сумел, поскольку не разбирался в сути предмета. Отдавать деньги назад тоже не собирался. Поэтому просто обналичил их и перестал отвечать на звонки ученых партнеров.

Саму подставную фирму авантюрист переписал на знакомого алкоголика. А потом и до службы безопасности ядерного центра дошло, с кем приходится иметь дело. Секьюрити обратились в полицию, тем временем гражданин тратил преступно заработанные средства

Более того, к моменту задержания он аналогичным образом обманул на 5 млн рублей пермский политех и готовил еще одну подобную аферу. Жить-то на что-то было нужно: к финалу истории у мошенника из 18 млн рублей оставалось три тысячи.

Судили его в Мотовилихинском районном суде.