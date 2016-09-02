Народные мстители и подростковые банды появились на улицах Прикамья

Сразу о двух случаях нападений на торговые предприятия без цели завладения чужой собственностью рассказывают прикамские группы соцсети «ВКонтакте».

Так, в «Подслушано Пермь» сообщается, что между двумя и тремя часами ночи 31 августа по Мотовилихинскому району краевого центра разъезжали в автомобиле неизвестные с битами и громили продуктовые павильоны «Луна». молодые люди разбивали стеклянные двери парадного и запасного выходов, ничего не брали и покидали место преступления.

«С записи камер наблюдения видно, как подъезжала малолитражка, из нее выходил парень в серой спортивной кофте с капюшоном, накинутым на голову», — повествуют потерпевшие.

Впрочем, в комментариях пермяки, опознавшие магазин по фото, поясняют, что расположен он в микрорайоне Вышка II, и там по ночам торгуют спиртными напитками. Так, что не исключено, что биту в руки взял какой-то народный мститель, слишком активно ратующий за исполнение закона о запрете продажи алкоголя в ночное время.

Напротив, в городе Чусовом, по данным участников группы «ЧП|ДТП|НОВОСТИ|ЧУСОВОЙ(16+)», появилась банда несовершеннолетних хулиганствующих злоумышленников. «На вид им от 10 до 14 лет, старшему из них лет 17, — пишет очевидица. — Сегодня (в ночь на 2 сентября, — «МВ») они были в магазине «Дружба», там они напали, в прямом смысле этого слова, на женщину продавца, кидали в нее камнями, плевали, оскорбляли нецензурной бранью, толкали…»

«Ходят они в этот магазин уже второй день, — добавляет гражданка. — После того, как женщине удалось вызвать группу быстрого реагирования, малолетние преступники скрылись… Кому что-либо известно о этих малолетних нелюдях, просьба писать в личку! (женщина очень пострадала, серьезные проблемы с сердцем)».

Насколько известно «МВ», заявления в полицию по мстителю на Вышке II и по разгулу чусовских тинейджеров уже поданы. Изложенные заявителями факты будут проверены, после чего должны быть приняты решения о дальнейших действиях.