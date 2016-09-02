Пермский завод закупит к Новому году сигарет на 5 млн рублей

Открытый запрос ценовых котировок на поставку сигарет объявил в День знаний Пермский завод «Машиностроитель».

Стартовая максимальная стоимость тендера — 5,1 млн рублей. Срок завоза коробок с табачными изделиями на склад — не позднее 31 декабря 2016 года. Ассортимент — достаточно велик: 56 наименований различного количества.

Так, например, сигарет «Вест стримтек сильвер» предприятию требуется всего 5 блоков (50 пачек), а «Ротманс деми слимс» — 700 блоков (7 тысяч пачек). Но, согласно пометке в техническом задании, объем и ассортимент госзаказа обусловлены данными многолетнего изучения покупательского спроса.

Напомним, Пермский завод «Машиностроитель» — одно из крупнейших оборонных предприятий региона. Хотя его закупки не всегда из области оборудования и материалов. Например, в октябре 2014 года завод заказывал 240 бутылок емкостью 0,7 литра с виски Chivas Regal выдержкой 12 лет.





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