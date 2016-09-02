Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» наградил Олега Третьякова за заслуги перед компанией

В преддверии Дня нефтяника и в рамках празднования 25-летия компании «ЛУКОЙЛ» ее президент Вагит Алекперов вручил 39 работникам, внесшим значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли России, государственные и корпоративные награды.

Так, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков получил из рук Вагита Алекперова знак «За заслуги пере Компанией». Аналогичной награды удостоились вице-президент ПАО и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» Сергей Кочкуров, вице-президент и руководитель аппарата всего «ЛУКОЙЛа» Евгений Хавкин и президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперова.

Напомним, Олег Третьяков родился 13 июля 1969 года, окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет и вырос до представителя президента корпорации, начав с должности слесаря бурового оборудования. Три года назад Олегу Владимировичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».