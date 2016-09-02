Рейтинг «Единой России» обрушился за три недели до выборов

По данным опроса, проведенного «Левада-центром», доля россиян, готовых проголосовать за партию власти на выборах в Госдуму, за последний месяц уменьшилась с 39 до 31% всех опрошенных и с 57 до 50% тех, кто на выборы точно придет и решил, за кого голосует.

Как сообщают «Ведомости», одновременно с 55 до 48% снизился и рейтинг одобрения деятельности возглавляющего список «Единой России» Дмитрия Медведева на посту председателя правительства.

Похожие тенденции, по данным издания, фиксируют и опросы, проведенные ВЦИОМом и фондом «Общественное мнение».

Эксперты, опрошенные изданием, связывают снижение рейтинга партии власти с началом предвыборной кампании. Так, по мнению замдиректора «Левада-центра» Алексея Гражданкина, за последний месяц единороссы растеряли ровно столько, сколько приобрели партии социального толка — «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и Партия пенсионеров.

Спасти ситуацию, по мнению экспертов, сможет только прочная привязка партии к Владимиру Путину, чей рейтинг остался без изменений (82%).

При этом низкий результат партии власти по итогам выборов может стать поводом для кадровых решений.

«Избиратель наблюдает за успехами Путина на внешней арене, видит ухудшение внутри, но Путина в этом винить не будет, а вот Медведева и «Единую Россию» наказать может, — цитируют «Ведомости» профессора Европейского университета Санкт-Петербурга Григория Голосова. — Роль думских выборов в политической системе не очень велика, но, если у Путина будет серьезная причина, неважный результат “Единой России” может быть использован как повод для кадрового решения».