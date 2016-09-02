Штраф в 200 тысяч за реабилитацию нацизма оставлен в силе Верховным судом

Словесные уловки знаменитого адвоката Генри Резника не смогли убедить апелляционную коллегию Верховного суда РФ в том, что его подзащитный Денис Лузгин, летом оштрафованный в Перми на 299 тысяч рублей за декабрьский перепост во «ВКонтакте» статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль».

Ранее «МВ» уже писало о перипетиях этого дела. Приговор краевой инстанции по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично») был осужденным и его адвокатами оспорен.

В перепощенном тексте содержалось утверждение, что «коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну, то есть коммунизм и нацизм честно сотрудничали». Знающий историю человек добавил бы, что в 1938 году Германия и Польша вдвоем напали на Чехословакию. Но защитница Ирина Фадеева, взывая к Верховному суду, начала доказывать, что о соучастии Германии и СССР осужденный Лузгин узнал из школьной программы, и продемонстрировала ксерокопии учебников.

Адвокат Резник свою коллегу поддержал, раскаялся в том, что когда-то отсчитывал начало мировой войны от 22 июня 1941 года — даты начала Великой Отечественной, и заявил, как цитирует «Ъ»: «Разные ветры дуют, но суд не надо втягивать в политические разборки. Все это дело инициировано каким-то опером ФСБ, чтобы получить новую звездочку. Я полагаю, что приговор Лузгину является дискредитацией правосудия и должен быть отменен». По свидетельству «Коммерсанта», Резник верил, что убедил суд, до оглашения вердикта.

«Не устоит этот приговор, не дрейфьте,— говорил он подзащитному.— Не здесь так в следующей инстанции отобьемся. Все правозащитное сообщество будет за вас биться, мы не можем допустить, чтобы был такой прецедент». Тем не менее, решение апелляционной инстанции было недвусмысленным: оставить приговор Пермского краевого суда в силе.