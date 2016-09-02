Вышедший по УДО александровец изнасиловал первоклассницу

В суд города Александровск Пермского края поступили материалы уголовного дела и утвержденное прокуратурой заключение по обвинению 46-летнего неоднократно судимого мужчины в изнасиловании первоклассницы.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального СУ СКР, вышедший на свободу условно-досрочно в августе 2015 года рецидивист в апреле текущего года увидел, как на улице упала и испачкалась маленькая девочка. Заботливо предложив ребенку почистить одежду у него дома, злоумышленник отвел его к себе в квартиру и там совершил насильственные действия сексуального характера.

Максимальная санкция за преступления, предусмотренные пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ, — до 12 лет лишения свободы. Но, учитывая, что за педофилом остался не отбытый срок, наказание может быть гораздо более значительным.