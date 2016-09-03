Под Брянском ранен пермяк, задом наехавший на «Беларус»

В пятницу, 2 сентября, на трассе Брянск-Смоленск пермяк, решивший покататься задом на своей «пятнадцатой», был ранен в столкновении с трактором «Беларус».

Произошло это около семи часов вечера на 352 км автомагистрали, соединяющей областные центры, сообщает местный интернет-ресурс «Главный региональный». 21-летний житель Пермского края, находившийся за рулем ВАЗ-21150, неожиданно сменил вектор движения и дал задний ход.

Механизатор в кабине катившего следом колесного МТЗ-1221 просто не успел среагировать на столь стремительный маневр, и «легковушка» врезалась в сельхозмашину. Смолянин 1951 года рождения при этом не пострадал, а вот прикамцу понадобилась медицинская помощь.