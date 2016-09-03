Погибший в Нытве водитель цементовоза совершил подвиг

Около 16:55 пятницы 2 сентября 2016 года груженый МАЗ-цементовоз пермской круглосуточно работающей компании «Бетон-Прикамье» на полном ходу врезался в административное здание Нытвенского металлургического завода.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария, при которой погиб водитель, произошла на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта. Грузовик несся с горы в сторону города на огромной скорости, не обеспечивавшей управления транспортным средством.

В результате, автомобиль соскочил на обочину и влетел в угол заводоуправления. Кстати, 22 мая 2005 года в этом же месте аналогичное ДТП случилось с пассажирским автобусом. Причем, по утверждению очевидцев, и в минувшую пятницу 2 сентября автобус фактически тоже был участником трагедии.

Дело в том, что, по предварительным данным, у тяжело загруженного МАЗа на спуске отказали тормоза. Отчаянно сигналя, водитель сумел все же справиться с цементовозом и обогнал шедший впереди междугородний автобус, не допустив столкновения. А вдоль дороги стоят жилые дома, в которые тоже нельзя было врезаться.

Уворачиваясь от встречных машин и тоже спасая их водителей, Андрей Б. сам направил свой большегруз на смертельный таран, вероятно, надеясь, что удар смягчит стоявший у здания дуб. Герой не дожил до 32-летия 2 месяца. На днях, зайдя на свою страницу в соцсети «ВКонтакте», он оставил там репост стихотворения поэтессы Ирины Самариной, которое заканчивается так:

Где добро, там свет, а как иначе?

Жизнь без милосердия пуста…

Если от чужого горя плачем,

Значит, не иссякла доброта…