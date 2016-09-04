В Каме найдено обвязанное цепью тело директора известной пермской турфирмы

На прошлой неделе в реке Кама в районе Решетниковского спуска в Перми было найдено тело мужчины с несколькими ножевыми ранениями, обмотанное цепью.

По словам источников «МВ», знакомых с ситуацией, погибший — пермский бизнесмен Рафис В., директор туристической фирмы «Охотник», специализирующейся на речных круизах. Официального подтверждения информации получить не удалось.

Турфирма «Охотник» — одна из старейших в Прикамье», создана в 1993 году. Как сообщал «Ъ-Прикамье», конце 2014 года основатель компании и ее гендиректор Рафис В. вышел из состава учредителей, однако сохранил за собой пост директора.

24 августа турфирма решением арбитражного суда Пермского края была признана банкротом по иску ООО «Виктория». По данным картотеки арбитражного суда, турфирма задолжал за аренду теплохода «Федор Гладков» более 20 млн руб. ООО «Виктория» считается подконтрольным известному пермскому пароходчику, который в 90-е, по сообщениям СМИ, был известен как криминальный авторитет Миша Канадский.

Он же был председателем совета директоров судоходной компании «Камское речное пароходство», которому принадлежал теплоход «Булгария», затонувший 10 июля 2011 года с многочисленными жертвами.