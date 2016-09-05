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05.09.2016
Андрей Агишев попросил судить его в Ижевске, как жителя Удмуртии

Дело по иску прокуратуры с привлечением в качестве третьих лиц минфина Пермского края и прикамского управления федерального казначейства к гражданам Андрею Агишеву и Виталию Вьюгову рассматривается в Ленинском районном суде Перми.

В предварительном заседании адвокат бизнесмена, уже осужденного к условному сроку по финансовым нарушениям в «Урал-Грейте», заявил ходатайство о переносе процесса по возврату в бюджет 30 млн рублей в Ижевск. Где, оказывается, Андрей Агишев зарегистрирован с 2013 года.

В свою очередь, и его подельник Виталий Вьюгов, также осужденный по тому же делу, ходатайствовал о переносе слушания по месту проживания — в Свердловский районный суд краевого центра. Заслушав обе эти просьбы, судья удалилась принять решение.

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