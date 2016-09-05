Четверть миллиона обращений к Путину собрали пермские эсеры

«Расскажем Путину правду!» — более четверти миллиона обращений собрали пермские эсеры за достаточно короткий срок проведения этой акции. Ее запустили в июле, и вот уже свыше 250 тысяч человек влились в число участников, и еще немало присоединится к ним до конца сентября.

Как рассказала на пресс-конференции кандидат в депутаты Законодательного собрания региона Дарья Эйсфельд, вся информация от населения войдет в специальный доклад президенту.

«Идея доклада возникла от жителей Пермского края. И мы сочли невозможным не откликнуться на те пожелания, которые поступили в огромном количестве. Всего поступило более 250 тысяч обращений. Мы провели сотни встреч. Все это проиллюстрировало ту ужасающую картину, которая сегодня есть в Пермском крае. И эту картину мы презентуем», — объяснила Дарья Эйсфельд.

Всенародное обращение к главе государства готовят ведущие эксперты, аналитики, социологи, а также активисты партии «Справедливая Россия». Цифр, иллюстрирующих снижение качества жизни в регионе, хватает. Так, только за год снизилось количество врачей и больниц, уменьшились зарплаты медработников. Зато есть рост по ВИЧ – на 25%, по гриппу – на 120%.

Выводы экспертов-экономистов тоже не радуют. Фактически денежные доходы граждан региона в 2016 году упали на 18,6%, что, по данным специалистов, является худшим в России показателем. Прожиточный минимум стал самым высоким в Приволжском федеральном округе и составил 9 585 рублей. Рост цен на услуги ЖКХ — 15,8%.

Даже притом, что идет строительство многоквартирных домов, отметил кандидат в депутаты Законодательного собрания Андрей Колесников, эксперт в сфере образования, социальная инфраструктура отстает. А именно: не строятся детские сады и школы. «Формально этих мест хватает, но они должны быть в реальной доступности», — пояснил кандидат.

Между тем, официальная статистика о реальном состоянии дел в каждой сфере искажена. «К примеру, когда мы начали изучать программу капремонта, мы увидели, что есть отклонения от плана: если в нем за три года отремонтировано 7,5 тыс. домов, то реально не более 400»,- рассказал претендент на место в краевом парламенте Илья Шулькин.

И даже более того, комплексного ремонта, по словам Шулькина, произведено не было. Вот такую правду можно и нужно рассказывать президенту, считают эсеры. Вскоре доклад с их выкладками и собранной по краю информацией отправится в столицу.

Отметим, предвыборные мероприятия проводят не только справедливороссы. Так, коммунисты недавно в центре Перми организовали пикет «За честные выборы», который собрал неравнодушных граждан, голосующих за добросовестные выборы. Основную часть пикетирующих представляли молодые сторонники партии, однако в их рядах были и ветераны партийной организации. По завершении радиофицированного пикета единогласно была принята резолюция.

А либерал-демократы устроили митинг, посвященный чествованию Государственного флага России. Оно прошло в краевой столице на площади перед мемориалом Добровольческому Танковому корпусу. Сотни пермяков собрались на традиционное мероприятие ЛДПР, всегда объединяющее людей всех поколений.

Не осталось в стороне и «Яблоко». В рамках WeFest в Центре городской культуры прошло публичное обсуждение темы «Зачем нужны женщины-политики?» На дискуссию, организованную региональным отделением партии, были приглашены представители всех политических объединений. Дискуссия получилась плодотворной: свою точку зрения высказали как женщины-политики, так и мужчины.

Наконец, представители местного отделения «Единой России» в конце лета приняли участие в автопробеге под названием «В здоровом теле — здоровый дух», который проходил через деревню Чужья, село Усть-Зула и деревню Дубровка Юрлинского района. Подобное ралли устраивалось в первый раз и включало также спортивную часть. В каждом населенном пункте, где останавливались участники пробега, проходили игры по баскетболу среди мужских и женских команд, и по футболу среди мужчин.