Дмитрий Скриванов: «Нефтяники делают Пермский край лучше»

Нынешний День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности прошел в Прикамье под знаком 25-летия компании «ЛУКОЙЛ»: четверть века предприятия этой производственной группы работают на благо страны и региона.

Тысячи трудящихся нефтегазовой отрасли живут в Индустриальном районе Перми. Большинство из них — нефтепеработчики, связавшие свою жизнь с ПНОСом, заводом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». И в пятницу, 2 сентября, в преддверии профессионального праздника они собрались в ДК имени Гагарина: и сегодняшние работники, и ветераны.

Поздравить их пришли депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов, глава района Александр Иванов, советник генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Владимир Жуков и, конечно, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Василий Анисимов.

Он, в частности, сказал в своем выступлении: «Нефтепереработчики – это люди особой закалки. Благодаря их профессионализму и мастерству черное золото превращается в высококачественную продукцию. Мы гордимся тем, что работаем на одном из самых лучших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Желаю всем успехов, здоровья, благополучия!»

Когда-то руководивший «Пермнефтеоргсинтезом» Владимир Жуков напомнил об истории ПНОСа: «Это — одно из первых предприятий, которое вошло в состав компании «ЛУКОЙЛ». Именно с этого времени завод приобрел вторую жизнь. Мы с благодарностью вспоминаем инициатора такого судьбоносного решения – Вениамина Платоновича Сухарева».

А по словам депутата Заксобрания Дмитрия Скриванова, на налоги от нефтеперерабатывающих предприятий формируется социальная политика всего региона, поскольку «ЛУКОЙЛ» является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в Пермском крае.

«Я сейчас много езжу по краю и вижу, как много «ЛУКОЙЛ» делает для наших сел и городов, — отметил Дмитрий Скриванов. — у нас появляются новые школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Хочу сказать спасибо всем работникам нефтяной и газовой промышленности, благодаря которым Пермский край становится лучше».