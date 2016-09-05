Квартира для судьи: почти 2 млн рублей готов заплатить краевой арбитраж

Арбитражный суд Пермского края ищет квартиру в Дзержинском районе столицы Прикамья. Соответствующий электронный аукцион со стартовой максимальной стоимостью 1,95 млн рублей объявлен на днях, а торги назначены уже на 15 сентября.

Требования к судейской жилплощади, согласно техническому заданию, — достаточно жесткие. Во-первых, дом должен быть либо каркасно-кирпичный, либо кирпично-монолитный — постройки не ранее декабря 2013 года.

Во-вторых, варианты с первым и последним этажами не рассматриваются, как и предложение квартир-студий. В-третьих, метраж жилья нужен не менее 35 квадратных метров. В-четвертых, в подъезде обязательно требуется лифт, то есть, пятиэтажки арбитражный суд также не интересуют.

Наконец в-пятых, квартира должна быть новой, не требовать ремонта и не иметь обременений в виде зарегистрированных граждан, ареста и прочего. Есть и другие условия, например, наличие отдельного санузла и т.д.

Срок исполнения контракта на закупку — ноябрь этого года. Оплатит ее федеральный бюджет.