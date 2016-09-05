Приставы арестовали в Прикамье три с половиной сотни коров

348 голов крупнорогатого скота, 30 единиц сельхозтехники, два ангара и земля под ними арестованы в Прикамье у сельхозпредприятия, задолжавшего банку 60 млн рублей. А осенью та же участь постигнет и урожай зерновых.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, пока стоимость имущества, на которое наложены обеспечительные меры, — почти 35 млн рублей, но это покрыло лишь половину нужной суммы. Предположительно, будущая продукция: рожь, пшеница, ячмень и овес, — после сбора и продажи пойдет на погашение второй части.

Причина столь суровых мер — в поведении председателя сельскохозяйственного кооператива, расположенного на юге региона. На предложение кредитной организации о заключении мирового соглашения мужчина не отреагировал. А сам никаких действий по добровольной ликвидации задолженности не предпринимал.