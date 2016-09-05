Раненных в ДТП жеребят и кобыл в Прикамье сдали на мясо

Ночная Toyota Sprinter сбила в Октябрьском районе Пермского края не троих лошадей, а семерых. Четверо были ранены, и их еще живыми сдали на скотобойню — на мясо.

«МВ» уже писало, что в ночь на 20 августа 2016 года на неосвещенном участке трассы Голдыри-Орда-Октябрьский иномарка налетела на табун, отдыхавший на теплом асфальте. В машине находились 27-летний водитель, женщина 1992 года рождения и ее младенец. Пострадала только мать — ее госпитализировали в Кунгурскую ЦРБ.

По данным на 20 августа было известно, что в аварии погибли три лошади. Но, как позже выяснила местная газета «Вперед», еще четверо животных получили ранения: две взрослые лошади и два породистых жеребенка — тяжеловоз и английская скаковая. Уже утром 20-го числа всю четверку хозяйство отправило на убойный пункт.

Как сказал журналистам председатель СПК «Богородский» Виктор Несмиянов: «Успели». Действительно, в случае, если бы непарнокопытные издохли самостоятельно, хозяйство практически ничего с трупов бы не получило. Пытались ли ветеринары лечить раненых лошадей, — об этом глава «Богородского» не обмолвился.

Зато, по его словам, хозяйство собирается подавать на водителя «Тойоты» в суд, поскольку понесло 700 тысяч рублей убытка. А нахождение табуна на ночной дороге мужчина объяснил тем, что загнанные с пастбища в пригон животные сломали ограждение и ушли в поле самостоятельно. Пастухи их якобы искали, но в другом месте.