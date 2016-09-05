В Перми встреча двоих бизнесменов закончилась смертью одного и пропажей другого

Передел прикамского «мусорного» рынка обрастает трупами и сожженными автомобилями.

Труп 44-летнего мужчины с огнестрельным ранением был найден в Свердловском районе Перми. Как сообщает «КП-Пермь», тело было обнаружено в автомобиле BMW 28 августа. Рядом с мужчиной в салоне найдено оружие. По факту смерти человека проводится проверка.

Как сообщают осведомленные источники «МВ», перед этим у погибшего, Ивана В., должна была состояться встреча с московским бизнесменом Ильей Н. Последний уехал на встречу с погибшим, и с тех пор не объявлялся. Сейчас его ищут родственники и следователи.

Московский бизнесмен покинул Пермь в 2010 году, но здесь у него остались обширные деловые интересы. В частности, он имеет долю в группе компаний «Чистый город» наряду с известным пермским бизнесменом Сергеем П.

Погибший, Иван В., также давний партнер Сергея П., руководил или имел доли в целом ряде компаний, принадлежащих авторитетному бизнесмену. Все трое некогда были соучредителями в ООО «Торговый центр «Закамский», которое управляло одноименным торговым центром. Летом 2013 года ТЦ сгорел.

В Пермь Илья Н. якобы приехал буквально за два дня до гибели Ивана В., чтобы запустить производство по переработке вторсырья. Состоялась ли встреча бизнесменов, пока неизвестно.

Один из собеседников «МВ» предполагает, что эта история может быть отголоском передела «мусорного» рынка в Перми. «Чистый город» — оператор полигона твердых бытовых отходов «Звездный», куда свозится до 20% мусора, производимого пермяками.

С подачи краевых властей в ближайшее время рынок коммунальных отходов в ближайшее время может быть монополизирован. Согласно постановлению краевого правительства «О заключении концессионного соглашения по созданию межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Пермского края в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», победивший в отборе концессионер должен инвестировать 6 млрд рублей в строительство полигонов ТБО в пяти районах края, а также мусороперерабатывающих станций в 17 муниципалитетах. Срок действия концессионного соглашения – 25 лет.

Причем, согласно концессионному соглашению, действие существующих полигонов прекращается и создаются новые, что означает полную монополизацию одного из самых криминогенных рынков. Сейчас это постановление краевого правительства в арбитражном суде оспаривает еще один игрок «мусорного рынка» — ООО «Эко-система». В марте неизвестные при помощи бутылок с зажигательной смесью сожгли Mercedes GL, принадлежащий директору по развитию и соучредителю «Эко-системы» Сергею Каштанову.

Как предполагают наши собеседники, и поджог автомобиля, и пропажа Ильи Н., и смерть Ивана В. — отголоски войны за мусорный рынок, которая из тиши кабинетов начинает выливаться на улицы.