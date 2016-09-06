30 млн на двоих: очередное дело «Урал-Грейта» закончилось приговором

Заседание Ленинского районного суда Перми по иску прокуратуры к бизнесмену Андрею Агишеву и его подельнику Виталию Вьюгову состоялось в понедельник, 5 сентября. Оба подсудимых пытались добиться перенесения рассмотрения дела в другие суды, но в итоге их ходатайства были отклонены, судья поддержала требования надзорного органа.

Адвокат экс-президента баскетбольного клуба «Урал-Грейт» и бывшего депутата Законодательного собрания Прикамья Андрея Агишева Николай Кадочников обратился к судье Ирине Шабалиной с ходатайством о переносе рассмотрения дела по иной подсудности — в Первомайский районный суд Ижевска. По словам адвоката, его подзащитный с 2013 года зарегистрирован как проживающий в столице Удмуртии. Судья в удовлетворении ходатайства отказала.

На решение повлияло и то, что отмечаться Андрей Агишев, осужденный к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и миллионному штрафу, ходит в уголовно-исполнительную инспекцию Ленинского района, а значит, и живет там же. Интересно, что, согласно ходатайству, регистрация Андрея Агишева в Ижевске началась с 22 июня 2013 года. Другими словами, он сменил место жительства в период действия условного наказания за незаконное предпринимательство по приговору, вынесенному в конце 2012 года. Ленинский районный суд применил к нему амнистию лишь 2 сентября 2013 года.

Экс-гендиректор «Урал-Грейта» Виталий Вьюгов заявил аналогичное ходатайство, попросив суд перенести рассмотрение дела в Свердловский район по месту жительства и регистрации, но и оно было отклонено. Николай Кадочников настаивал также на проведении специальной финансовой экспертизы, которая бы доказала или опровергла факт причинения Агишевым и Вьюговым ущерба краевому бюджету размером в 30 млн рублей. В ответ судья Шабалина нашла в материалах дела и зачитала вслух тезис краевого минфина, подтверждающий нанесение ущерба.

Напомним, в июле 2015 года Андрей Агишев был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере миллиона рублей. Его подельник, бывший генеральный директор БК «Урал-Грейт» Виталий Вьюгов был осужден на два с половиной года лишения свободы также условно с испытательным сроком в два с половиной года и штрафом в размере 700 тыс. руб. Оба признаны виновными в хищении средств бюджета Пермского края, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Кроме того, Андрей Агишев обвинялся еще и в двух эпизодах растраты средств ООО «Пермрегионгаз», совершенных им в период, когда он возглавлял компанию. По версии следствия, подтвержденной в суде, топ-менеджеры привлекли в баскетбольный клуб из краевого бюджета на условиях софинансирования порядка 57 млн руб., 30 из которых похитили. Хищения происходили под видом финансовой помощи клубу. Для «Урал-Грейта» руководство Агишева и Вьюгова закончилось банкротством. В 2009 году он прекратил свое существование.

18 апреля 2016 года прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании солидарно с Агишева и Вьюгова этих 30-ти миллионов. В качестве третьих лиц у делу привлекались краевой минфин и прикамское управление федерального казначейства. Рассмотрение откладывалось вплоть до 5 сентября 2016 года, но в понедельник суд удовлетворил требование прокуратуры Ленинского района Перми. Решение может быть обжаловано в краевом суде в течение месяца. Адвокат Агишева уже заявил о таком намерении.