День нефтяника впервые прошел в парке имени Миндовского

На 4 сентября 2016-го нефтяники Прикамья добыли 10-миллионную с начала года тонну нефти. Таким был их символический подарок стране и краю на 25-летие компании «ЛУКОЙЛ». И круглая цифра, конечно, добавила им гордости за свой труд в отмечавшийся в выходные профессиональный праздник.

Несколько тысяч человек собрались 4 сентября в парке имени Миндовского Индустриального района столицы Западного Урала: сотрудники предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и просто окрестные жители — практически все с детьми.

Программа была обширной и разнообразной: концерт, конкурсы, в том числе по безопасной ловле покемонов, соревнования всерьез и шуточные типа арбузного боулинга-кегельбана, розыгрыш призов. Последних тоже хватало: футболки, бейсболки, гаджеты — от компьютерных мышек до беспроводных зарядок.

А главные призы достались семье оператора одной из лукойловских АЗС Виталия Борисова и самому парку Миндовского. Виталий, его жена Анжела и сын Игорь выиграли телевизор с жидкокристаллическим экраном, а парк вскоре получит от ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уличные тренажеры.

Конечно, не обошлось и без поздравлений. Так, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Надежда Лядова отметила ветеранов: «Всех нефтяников с праздником. Хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам. Здоровья им и низкий поклон. Молодежи желаю успехов, новых перспектив и трудовых подвигов!»

А советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Владимир Жуков сказал: «Впервые за всю историю празднования Дня нефтяника мы проводим его здесь, в Индустриальном районе, в парке Миндовского. Это дань уважения предприятию «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», это дань уважения его славному коллективу».