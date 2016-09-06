Для открытия счета в банке уже не нужна справка из налоговой

С начала сентября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, принятые Государственной Думой летом. Уже 3 июля их утвердил и глава государства Владимир Путин.

Как пояснил «МВ» первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и налогам Законодательного собрания Пермского края Юрий Ёлохов, речь идет о ФЗ №241 «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Этот закон избавляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от необходимости при открытии счета в банке предъявлять свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. По мнению Юрия Ёлохова, такие новации говорят о развороте государства в сторону поддержки бизнеса.

Кроме того, напомнил Юрий Ёлохов, кандидат в депутаты краевого ЗС по одномандатному избирательному округу №24 от партии «Единая Россия», с 1 сентября также вступили в силу изменения, касающиеся правил эвакуации автомобилей, ОСАГО, закона об арбитраже и закона о новой страховке на опасных объектах.