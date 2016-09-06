Дмитрий Скриванов: Нерешаемых проблем нет

Депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Скриванов провел рабочую встречу с главой Ординского района Григорием Банниковым. Вместе они посетили значимые для этой территории объекты и обсудили проблемы, которые стоят перед районом.

По словам Григория Банникова, Ординский район не относится к числу депрессивных территорий. «Я с уверенностью смотрю в будущее. Мы построили три многоквартирных дома, достраиваем детский сад на 192 места. Кроме того, в нашем районе развивается животноводство. Начато строительство комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота. Мы занимаем третье место по краевой сельскохозяйственной отрасли», — рассказал глава района.

Тем не менее, по признанию Банникова, проблемы в Ординском районе, безусловно, есть. Главная из них – плохое состояние дорог. «Особенно меня волнует ситуация с дорогой Орда-Ашап. Потому что она проходит через три поселения. Кроме того, работает крупное предприятие, которое вывозит гипс. Дорога требует ремонта. Мы его уже начали, нам выделили 17 млн руб. Но этих средств недостаточно, требуется намного больше вложений», — отметил Банников.

«Я проехался сейчас по этой дороге. Очень тяжелое состояние. Такое чувство, что про нее вообще забыли. Так нельзя», — подтвердил Дмитрий Скриванов. Депутат заявил, что необходимо лоббировать выделение большей суммы на ремонт муниципальных дорог.

После совещания с главой Дмитрий Скриванов также провел встречу с жителями, на которой были подняты наиболее злободневные для района проблемы. Как выяснилось, людей очень волнует оптимизация школ в районе.

Дмитрий Скриванов рассказал, что где возможно, всегда старался сохранить школы на селе. «Порой приходилось делать это в жесткой форме. Но до сих пор уверен: школам в глубинке нужен особый подход. Мы постепенно решаем вопрос с детскими садами, но скоро все эти дети пойдут в школы, мест в которых уже недостаточно. Поэтому, конечно, нам надо строить новые школы», — заявил депутат.

Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

«Все проблемы, которые были озвучены на встрече с жителями, вполне решаемы на муниципальном и региональном уровне. Единственная сложность может быть с предоставлением жилья. Это действительно сложная проблема, потому что денег не хватает. Но в этом году мы уже должны значительно сократить очереди на получение жилья для детей-сирот. Кроме этого, нерешаемых проблем нет».