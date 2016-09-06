Митинги, фестивали и публичные доклады: как партии борются за голоса пермяков

18 сентября 2016 года в России пройдет единый день голосования. Для Пермского края эти выборы станут самыми масштабными за всю историю: жителям Прикамья предстоит выбрать депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания и Пермской городской думы. Кроме того, почти половина жителей Пермского края будет выбирать новый состав своих городских Дум или Земских собраний.

Избиратели получат 18 сентября целых шесть бюллетеней для голосования: три — по одномандатным округам, и еще три — по партийным спискам. Все это усугубляется более широким, чем обычно, разнообразием партий, допущенных к участию в выборах.

Методы борьбы за голоса партии выбирают самые разные. Так, КПРФ, по традиции собирает митинги и пикеты. Недавно в центре Перми прошел пикет «За честные выборы». Основную часть участников мероприятия представляли молодые сторонники партии, были и ветераны партийной организации.

ЛДПР в этой выборной кампании делает упор на патриотизм: в частности, «жириновцы» отпраздновали День флага России. На площади перед мемориалом Добровольческому Танковому корпусу сотни пермяков собрались на митинг ЛДПР, который всегда объединяет людей всех поколений. Как и на митингах коммунистов, в этот раз в акции приняло участие много молодежи.

Члены «Справедливой России» представили прессе доклад, адресованный Владимиру Путину. Для реализации этого проекта и сбора реальной информации о положении дел в Пермском крае действующие депутаты Госдумы и Законодательного собрания Пермского края от партии «Справедливая Россия» провели встречи с жителями множества территорий Прикамья.

Партия «Яблоко» также начала активную предвыборную кампанию, проведя фестиваль WeFest в Центре городской культуры. В рамках мероприятия прошло публичное обсуждение темы «Зачем нужны женщины-политики?». На дискуссию были приглашены представители всех политических объединений. Свою точку зрения высказали как женщины-политики, так и мужчины.