Налоговики обратились в суд с иском о банкротстве краевого АО «Пермский свинокомплекс»

В арбитражный суд Пермского края поступил иск о признании несостоятельным АО «Пермский свинокомплекс». Заявление поступило от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Пермскому краю.

«Хозяйственной деятельности свинокомплекса данный иск не угрожает, вся она сосредоточена у арендатора. Думаю, что на этой неделе мы решим эту проблему», — цитирует «Ъ-Прикамье» представителя краевого правительства.

Напомним, с 2015 года имущество ОАО «Пермский свинокомплекс» (100% акций в собственности Пермского края) находится в аренде у структур омского ЗАО ГК «Синергия». Предприятие регулярно попадает в новостную повестку с сообщениями о задолженостях по налоговым платежам, перед ресурсоснабжающими организациями и работниками. Ранее иск о банкротстве арендатора подавал «Пермэнергосбыт», однако после вмешательства краевых чиновников иск был отозван, а «Синергия» заявила, что с энергетиками достигнута договоренность о порядке погашения долга.

Представители арендатора публично обещали вложиться в модернизацию предприятия, а также увеличить выпуск продукции, и неоднократно повторяли эти обещания в СМИ. Однако сотрудники бьют тревогу: арендаторы загоняют предприятие в долги, откорм свиней так и не налажен, персонал сокращают, зарплаты задерживаются. Жители Майского и сотрудники свинокомплекса только этим летом дважды пытались выйти на митинг с требованием расторгнуть договор аренды с омской компанией, но оба раза краевым властям удалось убедить людей, что в протестных действиях нет необходимости, и ситуация на предприятии будет налажена.