Олег Постников: на кандидата от ЛДПР оказывается административное давление

Выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу № 15, включающему в себя Березники, Усолье и Усольский район, оказались под угрозой срыва из-за пропажи двух кандидатов.

Об этом «МВ» рассказал лидер пермской «ячейки» ЛДПР Олег Постников. По его словам, «тревожный сигнал» прозвучал в минувшую пятницу, когда СМИ опубликовали информацию о том, что в округе сразу два кандидата намерены отказаться от участия в выборах. Как удалось выяснить позже, инженер-технолог компании «Уралтерем» Виталий Захарченко (кандидат от ЛДПР) и сотрудник торгового дома «Фуд Трейд» Тимофей Малинин (КПРФ) действительно принесли в теризбирком заявления о самоотводе. Если бы их заявления приняли, в округе остался бы лишь один кандидат – вице-спикер краевого парламента Игорь Папков («Единая Россия»), что означает срыв и перенос выборов. Однако, услышав о том, что отказ от участия предполагает штраф в размере 3,5 млн руб., Захарченко и Малинин якобы взяли паузу, и не стали оставлять заявления в теризбиркоме.

— Мы с руководителем предвыборного штаба тут же выехали в Березники. Захарченко не мог принять такое решение самостоятельно – устав партии предполагает, что кандидаты от ЛДПР принимают участие в выборах всех уровней и без согласования с вышестоящим руководством взять самоотвод нельзя. Однако Виталий Захарченко пропал, — рассказал «МВ» Олег Постников.

По его словам, Захарченко не отвечал на звонки, а на работе взял отгул – якобы уехал на рыбалку, хотя рыбаком никогда не был. Поиски продолжались три дня. Только сегодня его удалось обнаружить активистам партии: к месту работы его подвез бывший начальник Угрозыска Березников, а ныне глава Усолья Анатолий Грачев. Он пытался выдвинуться по этому же округу от партии «Родина», но не прошел регистрацию. Впрочем, свою причастность к этой истории Грачев опроверг в комментарии Ура.ру.

Что касается Тимофея Малинина, то он, по словам осведомленных источников «МВ», от партийного руководства прятаться не стал, а прямо заявил об отказе участвовать в выборах.

— Мы уверены, что Виталий Захарченко делает это не по собственной воле, — считает Олег Постников. – Версии может быть две – либо они действуют в сговоре с Малининым, в чем я сомневаюсь, поскольку Виталий всегда был надежным и ответственным человеком, и не мог пойти на предательство, либо на него оказывают административное давление.

Целью организаторов снятия двух кандидатов и срыва выборов может быть Игорь Папков – даже в случае его победы на довыборах, он уже не сможет занять в новом созыве Заксобрания сколько-нибудь значимый пост. Бенефициарами сложившейся ситуации также могут выступать кандидаты, не допущенные к участию в выборах.

Причем в случае, если кандидаты так и не напишут заявления о самоотводе, и просто продолжат скрываться, выборы состоятся.

— В любом случае, пострадают в первую очередь избиратели, которые могут остаться без представительства в Законодательном собрании минимум на три месяца, — считает Олег Постников.