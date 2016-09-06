По следам праймериз: где теперь победители, которых пытались не допустить к выборам

Партия «Единая Россия» отбирала кандидатов на выборы-2016 в ходе всенародного предварительного голосования – праймериз, которые прошли 22 мая по всей стране. Заявленной целью было привлечение в политику новых людей, молодых, способных мыслить нестандартно. Именно такие кандидаты в Пермском крае столкнулись с различными препонами. «МВ» выяснило, как сейчас обстоят дела у тех, кому удалось преодолеть все препятствия и отстоять свое право участвовать в выборах от партии власти.

Напомним, в двух одномандатных избирательных округах результаты праймериз были признаны недостоверными. В них победили по итогам предварительного голосования председатель Пермского союза журналистов Игорь Лобанов и руководитель фракции «Единая Россия» в Молодежном парламенте региона Сергей Занин. Такой вердикт местной партийной верхушки был обоснован тем, что результаты голосования отличались от замеров узнаваемости кандидатов, проведенных перед началом праймериз. Решение регионального оргкомитета было пересмотрено только после вмешательства федеральных структур партии.

Игорь Лобанов сегодня, по его словам, работает «в полях», погружаясь в проблемы округа, по которому он идет кандидатом в краевой парламент:

— Я сейчас в Чайковском, провожу встречи с людьми. Каждый день проходит по нескольку встреч в трудовых коллективах, — рассказал Игорь Лобанов. – Жителей Чайковского волнуют те же проблемы, что и всех прикамцев, — благоустройство, дороги, ЖКХ. И я советую им, куда обратиться, с кем решать эти вопросы. Но есть в Чайковском и особая проблема – политический конфликт между городом и районом. Речь о необходимости их объединении идет уже лет 10, но вопрос никак не решается. Местные власти – и городские, и районные, все «тянут одеяло» на себя. А в результате территория проигрывает соседям, возникают экономические проблемы, бюджетный раздрай. Конечно, жителей это очень волнует. Эти проблемы поднимаются чуть ли не на каждой встрече.

Сергей Занин тоже погружен в предвыборную кампанию, и, хотя ему снова приходится сталкиваться с административным давлением, не теряет веры в победу:

— Здесь я уже второй месяц, — говорит он. – И все мои встречи с людьми подтверждают результаты праймериз. Везде, куда бы я ни приехал – в деревню, село, в Кудымкар – ощущаю позитивное отношение людей. Правда, опять против меня применяют административный ресурс, ограничивают в информации о проводящихся встречах. Но сами жители по отношению ко мне настроены очень положительно, они связывают со мной надежду на омоложение властных структур и позитивные перемены. Многие чувствуют себя обделенными вниманием со стороны действующей власти. Главные проблемы, стоящие перед Коми округом, – это отсутствие занятости, как на селе, так и в городе, и в связи с этим отток молодежи. И плюс плачевное состояние дорог и медицины. Этим проблемам уже много лет, и заниматься ими надо было гораздо раньше.

Еще одна победительница праймериз, директор детского сада Татьяна Шестакова, была уволена с работы сразу после того, как зарегистрировалась в качестве участника предварительного голосования. Она тогда не отказалась от борьбы, победила, и сейчас тоже ведет активную работу с избирателями.

— Весной я решила принять участие в праймериз, потому что считала, что если есть возможность сделать что-то хорошее для края, нужно попробовать. И хотя я лишилась работы, то, что люди меня поддержали и проголосовали, придало мне силы и уверенности в себе, — вспоминает Татьяна Шестакова. – Я не опустила рук и решила идти дальше, чтобы отстаивать интересы жителей округа. Сейчас я провожу встречи во дворах, на предприятиях и везде получаю поддержку. Люди помнят меня и озвучивают свои проблемы, в основном, они касаются социальной сферы – медицины, образования, социального обеспечения. Но хватает вопросов и по благоустройству дворов, улиц, скверов. Именно этими проблемами я бы и хотела заняться в ЗС, если люди мне доверят и поддержат.