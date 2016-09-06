Подорван очередной банкомат пермского Сбербанка

Утром в понедельник, 5 сентября, объектом нападения грабителей-подрывников стал очередной банкомат пермского подразделения Сбербанка — на улице Чкалова, 38а.

Уже к 10 часам утра на месте не было ни следов какого-либо взрыва, ни полицейских, на дверях помещения висела бумага о техническом перерыве, а бригада ремонтников занималась демонтажем одного из денежных аппаратов.

Позже информацию о подрыве подтвердили и в ГУ МВД, и в самом Сбербанке. В кредитно-финансовом учреждении ответили: «Пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия. В интересах следствия подробности не раскрываются».

По информации портала «В курсе.ру», в полиции сообщили, что похищено около 4 млн рублей, подозреваемые скрылись, возбуждено уголовное дело.