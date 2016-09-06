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Дом в Гремячем логу. Фото ВКонтакте
06.09.2016
На Гайве упал с 5 этажа годовалый ребенок офицера ВВ

В понедельник, 5 сентября, в микрорайоне Гайва на правом берегу Камы случилась трагедия. С пятого этажа дома на улице Гремячий лог, где расположен Пермский военный институт ВВ МВД, выпала девочка возрастом в год и 4 месяца.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, ребенок — дочка военнослужащего. В момент падения малышки из окна родители находились там же в квартире. Но узнали о произошедшем лишь тогда, когда до них через домофон докричались обнаружившие разбившуюся девочку прохожие.

В настоящий момент она находится в коме. Врачи краевой детской больнице №15 в Балатово оценивают состояние как тяжелое, но делают все, что возможно в такой ситуации. По факту получения ребенком столь серьезных травм сотрудники следкома начали доследственную проверку.

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