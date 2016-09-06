Ранены двое детей и 4 взрослых: в удмуртском ДТП пострадали пермяки

Не доехала 5 сентября до Перми семья Андрея Ш., возвращавшаяся с юга домой по Кельчинскому тракту Удмуртии. На 8 км дороги их Ford Focus неожиданно врезался в полуприцеп двигавшегося попутно большегруза Volvo.

Как рассказали «МВ» в республиканском управлении ГИБДД, ехавшая со стороны Пермского края серебристая Honda из-за ошибки водителя выскочила на чужую полосу и врезалась в левое переднее колесо встречной фуры. К счастью, дальнобойщик катил на родину, не торопясь: со скоростью чуть более 30 км/ч. Поэтому человек за рулем «Хонды» остался жив, хотя машина восстановлению не подлежит.

Зато в «Форде» пострадавших было значительно больше. Андрей Ш. хотел обогнать медленный большегруз, и тут тот резко вильнул влево и остановился — от удара было не уйти. По официальным данным, ранены и госпитализированы шестеро пермяков, из них двое — очень тяжело. Напротив, двое находившихся в салоне «Фокуса» детей травмированы легко, поскольку сидели в детских креслах.