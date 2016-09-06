«Т Плюс» после арестов руководства продолжает работать в штатном режиме

Станции и теплосетевые компании во всех 16 регионах присутствия «Т Плюс» проводят плановую подготовку оборудования к работе в осенне-зимний период.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании. И. о. генерального директора Группы «Т Плюс» назначен первый заместитель гендиректора Андрей Вагнер. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет все требуемые документы в рамках уголовного дела о коррупции в Республике Коми.

Напомним, 5 сентября в московском офисе «Т Плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) прошли обыски. Спустя некоторое время были задержаны председатель совета директоров «Т Плюс» (и совладелец группы «Ренова») Евгений Ольховик и гендиректор компании Борис Вайнзихер. Следственные действия, по сообщениям федеральных СМИ, проходили в рамках дела о даче взяток бывшему руководству республики Коми. Общая сумма взяток превышает 800 млн руб.

По версии следствия, в обмен на взятки компания получила максимальные тарифы на тепло- и электроэнергию и создание «комфортных условий» для ведения коммерческой деятельности. Фигурантом дела также стал бывший руководитель компании Михаил Слободин. После перехода в «Вымпелком» он по-прежнему входит в совет директоров «Т Плюс».

Одновременно с задержаниями Служба по тарифам Республики Коми объявила о намерении пересмотреть тарифы, утвержденные для энергокомпаний в структуре «Т Плюс», якобы в связи с устранением «технической ошибки».

Напомним, пермский филиал «Т Плюс» объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края. Тепловые тарифы для компаний, входящих в группу «Ренова» оспаривались группой ТСЖ, входящих в ассоциацию «Пермский стандарт». Тариф за 2012 год был признан необоснованным, однако к перерасчету тарифов в последующие годы это так и не привело. Кроме того, общественникам в суде удалось добиться признания незаконным договора купли-продажи тепловой энергии между ОАО «ТГК-9» (название пермского филиала «Т Плюс» до реорганизации) и его филиалом ПСК недействительным.