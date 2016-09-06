В Прикамье с выборов в Закосбрание снялись сразу четыре кандидата от «Справедливой России»

Председатель партии «Справедливая Россия» на своей странице в Facebook сообщил о снятии четырех кандидатов из-за «колоссального давления».

Свои кандидатуры с выборов в Законодательное собрание отозвали справедливороссы Дмитрий Печенкин, Юрий Малышев, Виктор Югов и Иван Чазов.

«Здесь тоже пошли в ход все традиционные «инструменты» админресурса: намеки на возможные проблемы с бизнесом, чрезмерное «внимание» контролирующих и надзорных органов, воздействие на коллег, партнеров, партийных активистов и соратников по предвыборной борьбе. Самым отвратительным стало то, что к давлению подключились представители криминалитета. У наших кандидатов возникли обоснованные опасения за жизнь и здоровье своих близких: криминал, как известно, в средствах и методах не стесняется», – пишет Сергей Миронов.

Решение о снятии кандидатур, по словам Сергея Миронова, было принято из опасений за здоровье и благополучие близких, друзей и коллег депутатов.

«Справедливая Россия» не оставит эту ситуацию без внимания, — заявил политик. — Мы обязательно разберемся во всех деталях происшедшего и добьемся наказания тех, кто негодными методами пытается помешать нашей партии в честной конкуренции заручиться поддержкой избирателей».

Напомним, сегодня о давлении на своих кандидатов в Пермском крае заявили также представители ЛДПР и КПРФ.